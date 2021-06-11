أستاذ اقتصاديات صحة يكشف مفاجأة عن الموجة الرابعة من كورونا

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المنحنى الوبائي يختلف من منطقة لأخرى، حيث هناك بعض المناطق مازالت في الموجة الثالثة ومناطق أخرى دخلت الموجة الرابعة.



وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الدول التي دخلت الموجة الرابعة الحالات بها بسيطة للغاية، وذلك بسبب نسبة تطعيم المواطنين بها بنسبة كبيرة، حيث أن الدول التي تمكنت من تطعيم 20% من مواطنيها كمرحلة أولى الوضع بها مستقر مقارنة بالدول التي مازالت نسبة التطعيم بها منخفضة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

