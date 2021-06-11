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رصف الطرق بمشروع سكن مصر وسكن لكل المصريين بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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صرح المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط"، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطرق وتركيب البردورات لـ 2640 وحدة (110 عمارات) بمشروع سكن مصر، و 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمبادرة الرئيس"سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل" بالحي الأول بالمدينة، مضيفاً أنه جارٍ أيضاً رصف الطريق الرئيسي المؤدي للعمارات بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 77 مليون جنيه.

وأوضح المهندس ياسر عبدالله، أنه تم تخصيص 800 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، وجارٍ التنسيق لطرح باقي الوحدات على المواطنين، حيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، والاستلام الابتدائي للعمارات.
وتابع المهندس ياسر عبدالله موقف عدد من الخدمات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نقطة شرطة، ونقطة إطفاء، ووحدة صحية، وحضانة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلاً.
وبالنسبة لمشروعات الكهرباء، أوضح رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات مؤقتة جهد 66 ك.ف كحل عاجل لتغذية المدينة، وشبكة كهرباء لـ 75 عمارة بسكن مصر و 66 عمارة بـ"سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل" ومـوزع كهرباء بقيمة 59 مليون جنيه.

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