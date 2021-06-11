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مانشستر سيتي يحسم موقفه من بيع جوندوجان

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر سيتي ليس لديه أي خطط لبيع اللاعب الدولي الألماني إلكاي جوندوجان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة "سكاي" البريطانية، فإن عدد من الأندية ارتبطت بالتعاقد مع إلكاي جوندوجان، لكن مانشستر سيتي ليس لديه خطط لبيعه في الصيف.

وتابعت التقارير، أن جوندوجانمازال في عقده عامين، ويشعر بالسعادة مع مانشستر سيتي، ويريد استكمال عقده حتى نهايته.

ويستعد صاحب الـ30 عامًا والذي توج بلقب هداف مانشستر سيتي الموسم الماضي برصيد 13 هدفًا، لقيادة منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2020.

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موقفه من بيع جوندوجان مانشستر سيتي يحسم (يورو 2020)

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