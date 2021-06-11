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محمد حلمي ينتقد موقف ساسي وعدم استكمال عقده مع الزمالك
الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:03 ص
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انتقد محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك موقف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وعدم استكمال عقده مع القلعة البيضاء.
وقال محمد حلمي في تصريحات لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أعلم منذ فترة برحيل فرجاني ساسي وعدم تجديد عقده.
وتابع، ساسي لاعب محترف ويبحث دائما عن الربح المالي، ولكن موقفه الحالي بعدم استكمال عقده عكس تصريحاته السابقة تجاه ناديه.
وأضاف، فرجاني ساسي مُتحدث جيد تجاه الزمالك وجماهير ناديه ولكن موقفه الحالي جاء عكس ذلك تمامًا.
وأتم، لا شك أن فرجاني ساسي مُفيد للزمالك من الناحية الفنية ولكن هناك عوائق مالية تمنع استمراره، ولا يجوز التجديد له بالأرقام التي أثيرت مؤخرا.
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