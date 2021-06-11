الطالع الفلكى الجُمعَه 11/6/2021..أسلُوب الأسَد!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثُّرَيَّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 4 بَؤونَة قبطى ، 11 حُزَيْرَان رُومى ، 30 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -بُونجُوريفندم ،أنا كنت ماشى فِالجِنِينَة إتكعبِلت لئيت نفسى هنا فِالجَنّة الوَرد كله إتجمّع فِوَرْدَة واحدة آعدَة بِتَتَعَبّد فِالشّمس.(محمّد عوض من فيلم مجانين بالوراثة-1975)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المرّيخ ينتقل للأسد - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المرّيخ من السرطان للأسد فى الثّالثة و 33 دقيقة عصر اليوم ، و سوف يبقى فيه ليُغادره للعذراء فى العاشرة و 32 دقيقة مساء 29 يوليو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الجَوْزَاء.(تنتقل للسّرطان فى 21 يونيو)

(عطارد) ----- فى الجَوْزَاء.(ينتقل للسّرطان فى 11 يوليو)

(الزّهرة) ----- فى السّرطان. (تنتقل للأسد فى 27 يونيو)

(القمر) ------ فى السّرطان.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الأسد.(ينتقل للعذراء فى 29 يوليو)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)





المريخ يرمز للحركة والنشاط والتنفيذ الفعلى على أرض الواقع وبرج الأسد يرمز لمكانة الشخص فى المُجتمع وهذا (قد) يرمز لتصرّف/ردّ فعل سريع يغلب عليه التهوّر فى مواجهة مساس بفخامة الأسد دون حساب للعواقب كنموذج لتصرف نجلاء فتحى بفيلم حب وكبرياء ، أو غطرسة وتكبّر أمام من هم أقلّ مِنّا فى الصحة أو الثروة أو الذريّة أو العلم.





من وجهة نظر إيجابيّة فمن صفات الأسد أنه يوفر الحماية لأسرته ويندفع لقهر كل من يحاول النّيْل منهم بسرعة دون تردّد ، هذا يعنى مزيد من التكاتف والتعاون بين أفراد الأسرة الصغار والكبار مُترجماً لخدمات فعليّة/المريخ على أرض الواقع إن وقع أحد أفراد الأسرة فى ديون أو مرض أو بطالة ،كما أنه (قد) يعنى توفير الجرأة والثقة الكافية لتُفاتح آنسة ترغب الزواج منها وبأسلوب راقى يتناسب مع مكانة الأسد المَلَكِيّة ، مع تقبل الإجابة مهما كانت ، فالبركة الآن أو اللعنة للأبد.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: كلامك اللطيف مع أحد كبار السّنّ فى عائلتك له أكبر الأثر فى تحسين حالته الصحيّة أثناء زيارتك ، لك بصمة حنان خاصّة فلا تبخل بها.





برج الثور: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، خصوصاً أمام المشتروات الباهظة أو التنزّه بأماكن غير لائقة بك أو بأسرتك.





برج الجوزاء: المظهر الصحى له الأثر العميق على من حولك ، والأهم إسترداد مظهرك الشبابى وبالتبعية ثقتك بنفسك ، خمسة رياضة يوميّاً لن تؤذيك.





برج السّرطان: لاتتمسّك بوجهة نظرك بسبب عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.





برج الأسد: الرغبة فى التسلّط قد تكون سبب نزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج العذراء: أداء فروضك الدّينيّة مُفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الميزان: تنشيط إتصالاتك من وقتٍ لآخر مفيد فربما كانت الفرصة لوظيفة إضافية مُتاحة ، بدلاً عن لعن الظلام قم بإضاءة شمعة.





برج العقرب: عليك البحث عن كورس تعليمى أو مهنى ترفع به من مستواك الوظيفى أو لغة جديدة تضيف بها لمعرفتك و تفيد تخصّصك.

برج القوس: لا تسمح لفرصة مكوثك فى المنزل أن تكون مناسبة لصنع مشاكل لا لزوم لها مع أفراد الأسرة، على العكس حاول أن تصنع جوّاً من السعادة.





برج الجدى: التحرك دون معلومات تنير طريقك لن تؤدى سوى لمزيد من التخبط ،وإلا فالسكوت وتجميد الموقف أفضل مايمكنك عمله حتى تتضح الأمور.





برج الدّلو: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الحوت: التخلص من علاقة ثقيلة مع أحدهم أوتجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك ، مساحة أوسع تعنى طاقة جديدة نظيفة خالية من شوائب الماضى.



