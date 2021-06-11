Advertisements

جاز ينجو من انتفاضة كليبرز في دوري السلة الأمريكي

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نجا يوتا جاز من انتفاضة ضيفه لوس أنجليس كليبرز ليفوز 117-111 في قبل نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقطع جاز خطوة أخرى نحو التأهل لنهائي الغرب لأول مرة منذ 2007 إذ يتقدم 2-0 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

ورغم تفوقه سيكون جاز حذراً أمام كليبرز الذي عوض تأخره 2-0 على أرضه أمام دالاس مافريكس في الدور الأول ليفوز 4-3.

وكانت مباراة متكافئة حتى قرب نهاية الشوط الأول عندما أحرز جاز 14 نقطة مقابل ثلاث نقاط لكليبرز ليتقدم 66-53 منها 27 نقطة من دونوفان ميتشل.

وعزز جاز تفوقه بفارق 21 نقطة في بداية الشوط الثاني لتصل النتيجة إلى 76-55.

وكما أصبح معتاداً منذ آخر ثلاث مواجهات ضد مافريكس حافظ ريجي جاكسون على آمال كليبرز إذ أحرز 16 من 33 نقطة للفريق في الربع الثالث الذي انتهى بتقدم صاحب الأرض 93-86.

وواصل كليبرز انتفاضه في الربع الأخير لينتزع التقدم لأول مرة في المباراة بفضل رمية ثلاثية من جاكسون.

لكن جاز استعاد صلابته الدفاعية بفضل تألق رودي غوبير، الفائز بجائزة أفضل مدافع في البطولة للعام الثالث على التوالي، إذ استحوذ على سبع كرات مرتدة في الدفاع في الربع الأخير.

وسجل جاز تسع نقاط متتالية ليتقدم 113-103 قبل ثلاث دقائق من النهاية.

ووجد جاز نفسه في مأزق عندما أحرز بول جورج وجاكسون خمس نقاط ليتقلص الفارق إلى خمس نقاط فقط مع تبقي 59 ثانية.
لكن ميتشل أحرز أربع نقاط ليمهد الطريق أمام فوز جاز قبل انتقال السلسلة إلى لوس أنجليس.

وتصدر ميتشل قائمة مسجلي جاز برصيد 37 نقطة كما أحرز غوبير 19 نقطة واستحوذ على 20 كرة مرتدة.

وكان جاكسون الأكثر تسجيلاً في صفوف كليبرز وله 29 نقطة وتبعه جورج برصيد 27 نقطة.

أخبار تهمك

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ يوم

مانشستر سيتي يحسم موقفه من بيع جوندوجان

منذ 36 دقيقة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ ساعة

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ ساعة و 14 دقيقة

"سنفوز بالبطولات المحلية".. كارتيرون يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 23 ساعة

بعد فرجاني ساسي.. نجم جديد يرفض التجديد مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 13 ساعة

ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مورينيو يبرم صفقة مميزة لروما

منذ ساعة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 19 ساعة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

08:00 ص

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

09:00 ص

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

10:22 ص

مورينيو يبرم صفقة مميزة لروما

10:31 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا