جاز ينجو من انتفاضة كليبرز في دوري السلة الأمريكي

نجا يوتا جاز من انتفاضة ضيفه لوس أنجليس كليبرز ليفوز 117-111 في قبل نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.





وقطع جاز خطوة أخرى نحو التأهل لنهائي الغرب لأول مرة منذ 2007 إذ يتقدم 2-0 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.





ورغم تفوقه سيكون جاز حذراً أمام كليبرز الذي عوض تأخره 2-0 على أرضه أمام دالاس مافريكس في الدور الأول ليفوز 4-3.





وكانت مباراة متكافئة حتى قرب نهاية الشوط الأول عندما أحرز جاز 14 نقطة مقابل ثلاث نقاط لكليبرز ليتقدم 66-53 منها 27 نقطة من دونوفان ميتشل.





وعزز جاز تفوقه بفارق 21 نقطة في بداية الشوط الثاني لتصل النتيجة إلى 76-55.





وكما أصبح معتاداً منذ آخر ثلاث مواجهات ضد مافريكس حافظ ريجي جاكسون على آمال كليبرز إذ أحرز 16 من 33 نقطة للفريق في الربع الثالث الذي انتهى بتقدم صاحب الأرض 93-86.





وواصل كليبرز انتفاضه في الربع الأخير لينتزع التقدم لأول مرة في المباراة بفضل رمية ثلاثية من جاكسون.





لكن جاز استعاد صلابته الدفاعية بفضل تألق رودي غوبير، الفائز بجائزة أفضل مدافع في البطولة للعام الثالث على التوالي، إذ استحوذ على سبع كرات مرتدة في الدفاع في الربع الأخير.





وسجل جاز تسع نقاط متتالية ليتقدم 113-103 قبل ثلاث دقائق من النهاية.





ووجد جاز نفسه في مأزق عندما أحرز بول جورج وجاكسون خمس نقاط ليتقلص الفارق إلى خمس نقاط فقط مع تبقي 59 ثانية.

لكن ميتشل أحرز أربع نقاط ليمهد الطريق أمام فوز جاز قبل انتقال السلسلة إلى لوس أنجليس.





وتصدر ميتشل قائمة مسجلي جاز برصيد 37 نقطة كما أحرز غوبير 19 نقطة واستحوذ على 20 كرة مرتدة.





وكان جاكسون الأكثر تسجيلاً في صفوف كليبرز وله 29 نقطة وتبعه جورج برصيد 27 نقطة.