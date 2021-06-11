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القوى العاملة: تعيين 28 شابا والتفتيش على 128 منشأة بشمال سيناء

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وزارة القوي العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 28 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 79 شابًا مسجلين من راغبى العمل.

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 10 شهادات قياس مستوى المهارة، و10 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 128 منشأة، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 3 منشآت يعمل بها 215 عاملا.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحيًا وإجتماعيًا، قامت المديرية بصرف منحة عيد العمال لـ 411 عاملًا، بواقع 205 آلاف و500 جنيه.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 8 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.


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