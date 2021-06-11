"2022".. أستاذ اقتصاديات صحة: هذا ما سنواجهه بسبب كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تشهد انكسارا في الموجة الثالثة من جائحة كورونا، حيث تنخفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن أعداد الإصابت ستتناقص هذا الشهر أكثر بشكل تدريجي، معلقا: "إن شاء الله الموجة هتنكسر الشهر المقبل"، متوقعا أننا سنشهد موجة رابعة من فيروس كورونا خلال شهر أغسطس.

واوضح أن وضع الموجة الرابعة يتوقف على عدد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح في مصر، لافتا إلى أن 3% من المصريين حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن، ولابد أن يصل عدد من حصلوا على اللقاح إلى 5% حتى نتمكن من مواجهة الموجة الرابعة، ولا ترتفع نسبة الوفيات.

وكشف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه إذا تمكنت الدولة المصرية من تطعيم 20% من المواطنين بنهاية العام، فأننا سنتمكن من تحييد فيروس كورونا، ولن نشهد وفيات خلال 2022 بسبب الكورونا.

