Advertisements

صلاح عبد الله يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أعلن الفنان صلاح عبدالله عن تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر صلاح عبد الله صورة له أثناء تلقيه اللقاح، وعلق عليه قائلاً:" أخدت الجرعة التانية لقاح، قولوا بالشفا ياعم صلاح".

وفي سياق آخر، شارك صلاح عبدالله، في السباق الرمضاني الماضي من خلال ثلاثة مسلسلات هم "قصر النيل"، "هجمة مرتدة"، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "خلي بالك من زيزي" مع أمينة خليل، ومحمد ممدوح.

والجدير بالذكر أن صلاح عبدالله يشارك حاليًا في فيلم "الإنس والنمس"، وهو بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، محمد ثروت، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، وهو قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

أخبار تهمك

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مانشستر سيتي يحسم موقفه من بيع جوندوجان

منذ 38 دقيقة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 19 ساعة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ يوم

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

"سنفوز بالبطولات المحلية".. كارتيرون يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد فرجاني ساسي.. نجم جديد يرفض التجديد مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مورينيو يبرم صفقة مميزة لروما

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 23 ساعة

ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

08:00 ص

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

09:00 ص

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

10:22 ص

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا