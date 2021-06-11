صلاح عبد الله يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أعلن الفنان صلاح عبدالله عن تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر صلاح عبد الله صورة له أثناء تلقيه اللقاح، وعلق عليه قائلاً:" أخدت الجرعة التانية لقاح، قولوا بالشفا ياعم صلاح".



وفي سياق آخر، شارك صلاح عبدالله، في السباق الرمضاني الماضي من خلال ثلاثة مسلسلات هم "قصر النيل"، "هجمة مرتدة"، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "خلي بالك من زيزي" مع أمينة خليل، ومحمد ممدوح.



والجدير بالذكر أن صلاح عبدالله يشارك حاليًا في فيلم "الإنس والنمس"، وهو بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، محمد ثروت، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، وهو قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.