السعودية تتعاقد مع 4 استشاريين عالميين لتنفيذ المسح الجيولوجي بقطاع التعدين





الرياض - مباشر: زار بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مقر هيئة المساحة الجيولوجية في مدينة جدة للاطلاع على سير أعمال مبادرات الهيئة الثمانية التي تعمل عليها, بالإضافة إلى مشاهدة العرض التوضيحي لمراحل التحول في الهيئة.





وأكد المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة لديها الخبرات العلمية والإمكانات التقنية التي تساعدها على القيام بعمل الإجراءات والدراسات والأبحاث، وكذلك المسوحات الجيولوجية الفنية المتطورة، التي تُنتج قاعدة بيانات جيولوجية ذات دقة عالية تدعم جوانب الاستثمار المحلي والدولي في مجال التعدين؛ ليكون رافداً للمملكة في بناء مستقبلها، بحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية "واس".





وبيّن أن الهيئة وقّعت وأرست خلال المدة القريبة الماضية أربعة عقود مع خبراء واستشاريين عالميين، سيعملون مع الهيئة في تنفيذ مشروعات مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي يعتبر من أهم مبادرات الإستراتيجية الشاملة للتعدين الذي يعظم القيمة المضافة من خلال استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها مع تطوير الاستثمار التعديني,





وأشار إلى أن هذه المرحلة الهامة تستهدف مسح حوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة العربية السعودية ، مما يضمن تحقيق الجودة العالية المنشودة على مخرجات هذا البرنامج.



