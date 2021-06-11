جدول مواعيد منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز أمس على جنوب إفريقيا وديًا استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم، بهدفين دون رد سجلهما نجم جالطة سراي التركي مصطفى محمد.





وأسفرت قرعة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر إقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.





مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي





22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

25 يوليو 2021 مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة

28 يوليو مصر ضد أستراليا الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.





ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره جنوب إفريقيا مرة أخرى يوم الأحد وديًا.



