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تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
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استقبل ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 5124 شاحنة.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22 ألفا و520 طنا تشمل : 1200 طن مخلفات بنجر و4450 طن رمل و11620 طن فوسفات و5250 طن مولاس، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و502 طن تشمل : 2250 طن خشب زان و4818 طن أبلاكاش و6670 طن ذرة و5962 طن عدس و17000 طن صويا و2500 طن فول صويا و5100 طن خردة و1202 طن قمح .

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 1741 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وهولندا وإيطاليا وإنجلترا وسريلانكا وإسبانيا وأمريكا وكرواتيا وكوريا الجنوبية والهند وأندونيسيا والصين وألمانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 349 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1701 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124 ألفا و128 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 42 ألفا و830 طنا، وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2685 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وطنطا .

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