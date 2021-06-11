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كريستيانو قبل انطلاق اليورو: نحن مرشحون للفوز باللقب

الجمعة 11/يونيو/2021 - 11:32 ص
كريستيانو
كريستيانو
محمد الدمتناوي
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علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، على فرصة تتويج منتخب بلاده بلقب يورو 2020، متحدثًا عن المنافسة التي تنطلق مساء اليوم الجمعة.

وقال رونالدو خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "نحن ندافع عن اللقب وأيضًا من المرشحين للفوز به، ولا جدوى من الوعد بالفوز بالبطولات أو التوقع، ما يمكنني أن أتعهد به هو أننا سنتعامل مع جميع المباريات للفوز بها".

وتابع: "أشعر بأنني متحمس أكثر مما كنت عليه في عام 2004، في أول بطولة أوروبية لي، نحن حامل اللقب ومرة ​​أخرى أصبحنا جزءً من مجموعة المرشحين للفوز باللقب".

وأتم: "هؤلاء هم الخصوم وضدهم سنلعب، نحترم كل الفرق، ولا توجد مباريات سهلة".

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منتخب البرتغال كريستيانو (يورو 2020)

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