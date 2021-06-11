مانشيني يستقر على تشكيل المنتخب الإيطالي لمواجهة تركيا

تتجه أنظار العالم إلى ملعب الأوليمبيكو سهرة الليلة حيث افتتاحية بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والتي تنطلق بمواجهة منتخب تركيا مع نظيره الإيطالي.





موعد مباراة إيطاليا وتركيا اليوم





وتنطلق مباراة إيطاليا ضد تركيا اليوم في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 23:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.





واستقر المدرب روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة نظيره التركي والتي تأتي على النحو التالي:





في حراسة المرمى: جيانلويجى دوناروما.

في خط الدفاع: ليوناردو سبينازولا - ليوناردو بونوتشى - جورجيو كيلينى - أليساندرو فلورينزى.

في خط الوسط: نيكولو باريلا - جورجينيو - مانويل لوكاتيلى.

في خط الهجوم: دومينيكو بيراردى - شيرو إيموبيلى - لورينزو إنسينى.