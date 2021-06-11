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الانتهاء من تنفيذ الممشي السياحى كمتنزه لسكان المدينة الشيخ زايد

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم تطوير وتجميل الواجهة الغربية لمدينة الشيخ زايد بطول ٦ كم "الممشي السياحى لمدينة الشيخ زايد"، بمعرفة عدد من الشركات وجهاز المدينة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاستفادة من الأراضى المتاحة وخلق مناطق ترفيهية ومتنزه للسكان.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الممشى السياحي، يضم مناطق جلوس للعامة ومناطق خضراء، بالإضافة إلى مسار دراجات وممشى، ليتمكن السكان من ممارسة أى نشاط رياضى و ترفيهى.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم مراعاة الالتزام بالنسبة البنائية المصرح بها وهى ٥%، ووصلت نسب إنجاز وتشغيل بعض المشروعات إلى ١٠٠%، والبعض الآخر  فى مراحل إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية، موضحا أنه جارٍ التشغيل التجريبي لعدد  من المطاعم والكافتيريات.

وأشار رئيس الجهاز، إلى انه بالنسبة للجزء المنفذ بمعرفة الجهاز  بين مدخل ٤ ومدخل ٥ ، فقد تم تنفيذ  ٤ مولات ومجمع مطاعم بالإضافة إلى مجموعتين من المحال كل مجموعة تضم ٤ محال صغيرة، وملعبين خماسي، كما تم تخصيص وتسليم  ٨٥% من عناصر المشروع  لعدد من الشركات والتى تعمل فى الفترة الحالية على إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية والتشغيل التجريبي لعدد من المحال.

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