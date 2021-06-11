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"ساحر" بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي
الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:31 م
الفجر الرياضي
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رد إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأوليمبي ونادي بيراميدز على أنباء وجود مفاوضات من الأهلي لضمه في فترة الموسم القادم.
ويقدم إبراهيم عادل مستويات مميزة رفقة بيراميدز في بطولتي الدوري والكونفيدرالية الإفريقية، بالإضافة إلى تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي الذي يستعد لخوض دورة الألعاب الأوليمبية.
وقال إبراهيم عادل في تصريحات تليفزيونية: "لا أعرف شيئا عن مفاوضات الأهلي فأنا أركز حاليا مع بيراميدز ومنتخب مصر الأوليمبي".
وتابع: "أي مفاوضات ستكون مع إدارة بيراميدز لكني لا أعلم عن مفاوضات الأهلي وإذا كانت هناك مفاوضات فهي مع فريقي".
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