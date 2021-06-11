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خالد صبحي: فضلت الانتقال لسيراميكا كليوباترا عن هذا الثلاثي
الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:01 م
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أكد خالد صبحي، مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، أن خطوة انتقاله للفريق جيدة له.
وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شعرت من اليوم الأول أن منظومة سيراميكا كليوباترا ترغب في صنع حالة بالدوري".
وأكمل: "خطوة انتقالي لسيراميكا كليوباترا جيدة لي وشعرت وكأنني في بيتي".
وأتم: "فضلت الانتقال لسيراميكا كليوباترا عن الانضمام للإسماعيلي والمصري وسموحة".
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