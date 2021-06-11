خالد صبحي: فضلت الانتقال لسيراميكا كليوباترا عن هذا الثلاثي

أكد خالد صبحي، مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، أن خطوة انتقاله للفريق جيدة له.





وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شعرت من اليوم الأول أن منظومة سيراميكا كليوباترا ترغب في صنع حالة بالدوري".





وأكمل: "خطوة انتقالي لسيراميكا كليوباترا جيدة لي وشعرت وكأنني في بيتي".





وأتم: "فضلت الانتقال لسيراميكا كليوباترا عن الانضمام للإسماعيلي والمصري وسموحة".