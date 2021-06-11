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سيموني إنزاجي يسعى لضم هذا النجم

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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بات الصربي فيليب كوستيتش،قريب من الرحيل عن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن إنتر ميلان بات على مقربة من التعاقد مع لاعب الوسط الصربي، البالغ من العمر 28 عامًا.

ويرغب المدرب الجديد سيموني إنزاجي في تعزيز صفوف النيراتزوري بنجم فرانكفورت، لكن الإنتر سيكون مضطرًا لبيع أحد نجومه لتمويل الصفقة.

وعلى الأرجح، فإن الظهير المغربي أشرف حكيمي هو الأقرب للرحيل مقابل حوالي 60 مليون يورو، حيث يسعى باريس سان جيرمان وتشيلسي لضمه.

وحال نجح النادي الإيطالي في بيع الدولي المغربي، فإنه سيتحرك على الفور للتفاوض مع فرانكفورت بشأن كوستيتش، الذي أبلغ ناديه بالفعل برغبته في الرحيل، ومن المتوقع أن تتراوح قيمة انتقال الدولي الصربي للإنتر ما بين 20 و25 مليون يورو.

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