تطورات الحالة الصحية للفنان سيد جبر بعد نقله للعناية المركزة

حرصت شهد ابنة الفنان سيد جبر على طمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد نقله إلى العناية المركزة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت شهد منشورًا قالت فيه:" الحمدلله بابي صحته بتتحسن وإن شاء الله هيخرج بكره بإذن الله".



وتابعت شهد سيد جبر قائلة:" شكراً جداً لكل اللي كلمني وسأل عليه واسفة إني اوقات كتير مكنتش عارفه أرد".



وأضافت قائلة:"وطبعاً أحب أشكر دكتور أشرف زكي وطنط نهال عنبر علي وقفتهم معايا".



وكان الفنان سيد جبر قد تعرض إلى وعكة صحية شديدة، بعد تناوله لقاح كورونا، أدى ذلك إلى تدهور حالته الصحية، ونقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.





وفي سياق آخر، شارك الفنان سيد جبر مؤخرًا في مسرحية" سيد درويش "، وهي بطولة لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولي، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.