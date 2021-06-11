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"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
ريهام على
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صرح الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه تم تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الفيوم، بلقاح كورونا على مدار خمسة أيام على التوالى بمقر إدارة المشروعات بالجامعة، وذلك بناء على التنسيق بين وزارتى الصحة والتعليم العالى والتنسيق مع الدكتور احمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.

وقام بالتطعيم الفريق الطائر بالمديرية والذى يضم فريق إدارة البندر بقيادة الدكتور هانى أنور -مدير الإدارة، والدكتورة سيسيل انيس، مدير الوقائى بالإدارة، الدكتورة بسمة الباهى، مدير مكافحة العدوى بالإدارة، والدكتورة داليا مسعد، مدير التفتيش الصيدلى ومسئول الطعوم بالإدارة، الأستاذ محمد عطية، مراقب أول تطعيمات
بمشاركة فريق التمريض الأستاذة هيام محمد، والاستاذة سامية رشاد، والاستاذة هدية يحيى والاستاذة هبة احمد.

بالإضافة الى فريق المعلومات بالمديرية والذى يقوم بإدخال بيانات اللذين يتلقون التطعيم وهم الأستاذ محمود طه، مدير مركز المعلومات، والأستاذ محمد شعبان، مراقب أول ترصد، والأستاذ علاء عبد الحليم من مركز المعلومات.
وأكد وكيل الوزارة أنه تم تسهيل جميع الأمور من قبل أدارة جامعة الفيوم على مدار الخمس أيام.
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم" تعلن تطعيم 936 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بلقاح كورونا (صور)

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