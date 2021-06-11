لمدة شهر.. إغلاق جزئي لميدان الحرية (تعرف على السبب)

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق جزئي بميدان الحرية وتقاطعه مع طريق أحمد زويل بالتناوب لمدة شهر ابتداءً من الساعة 12 صباحا يوم السبت الموافق 12/6/2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 11/7/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.





وأشارت الإدارة إلى قيام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بتنفيذ أعمال مد خط مياه الشرب قطر 1500 مم الخارج من محطة 6 أكتوبر الجديدة " الربع الثاني " وحتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي ومدينة أحمد زويل بنطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر.





ونسقت الإدارة العامة للمرور مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر والشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ ما يلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.



