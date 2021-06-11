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إخلاء سبيل الأم المتهمة بإلقاء طفلها الرضيع في صندوق القمامة بشبرا

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أخلى قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم، سبيل الأم المتهمة بإلقاء طفلها الرضيع في صندوق القمامة بشبرا الخيمة، بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه، فيما صرحت النيابة بدفن جثة الطفل بعد ورد تقرير الطب الشرعي.

كان قد تلقى اللواء فخر الدين عربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد الدقمرى، مأمور مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بالعثور على طفل داخل صندوق قمامة بمنطقة محور العصار بدائرة القسم، وبعمل التحريات ومشاهدة كاميرات المراقبة، تبين أن الأم هي من قامت بإلقائه في الصندوق عقب وفاته.

وبالفحص تبين للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا، أن الأم تدعى "ش. ش.ع" 34 عاما، ومقيمة دائرة القسم، والطفل يدعى "سليم.س" 15 يومًا، جرى القبض عليها، والتحفظ على جثة الطفل، وصرحت النيابة بدفنه.

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