غلق طريق ميدان العباسية "ذهاب وعودة"





قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الجمعة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري مشاة جامعة عين شمس بشارع الخليفة المأمون للربط بين جزئي حرم الجامعة بالعباسية.



وتستلزم أعمال التطوير إجراء الآتي:- غلق الاتجاه القادم من مسجد جمال عبدالناصر إلى ميدان العباسية، غلق الاتجاه القادم من ميدان العباسية إلى مسجد جمال عبدالناصر.