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"الصيادلة" تطالب بإدراج يافطات الصيدليات ضمن الفئات المستثناة من الترخيص

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابًا لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بشأن ادراج يافطات الصيدليات تحت الفئات المستثناه من الترخيص فى قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، حيث نص القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 فى مادته رقم (17) على انه "يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.

وأضافت نقابة الصيادلة أن هذه اليافطه شرط من شروط ترخيص الصيدلية، مما يكون معه يافطة الصيدلية يقضى بها القانون وتكون مستثناه من قانون تنظيم الاعلانات بموجب مادته السابعة التى نصت على انه "يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أواللافتة في الحالات الآتية الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون، واللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

وطالبت نقابة الصيادلة وزير التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع مجلس المدن والأحياء ووحدات الإدارة المحلية والتوجيه لهم بأن يافطات الصيدليات مستثناه من الترخيص بها بموجب المادة (7) من قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، حيث يقضى بها القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة فى المادة رقم( 17)، حيث انه بعد صدور القانون قام بعض رؤساء مجالس المدن والأحياء ووحدات الإدارة المحلية بإنذار الصيدليات الواقعة في نطاق تلك المجالس والأحياء بترخيص يافطات الصيدليات باعتبار تلك اليافطات إعلانات.

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