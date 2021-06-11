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الليلة..نجوى كرم وراشد الماجد يُحييان حفلاً غنائيًا في مدينة الرياضة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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تستعد الفنانة نجوى كرم والفنان راشد الماجد الليلة لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا بمدينة الرياض بالسعودية، ومن المُقرر أن يقدما خلال الحفل مجموعة من أغانيهم المميزة. 

وفي سياق آخر، طرحت الفنانة نجوى كرم مؤخرًا أغنية "زايد مجدها"، وهي من كلمات روجيه فغالي، وألحان أنطوان الشعك، توزيع موسيقي لداني حلو، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

والجدير بالذكر أن راشد الماجد طرح مؤخرًا أغنية وطنية بعنوان "هب الغلا" بمشاركة المطرب عبد العزيز المعنى، وهى من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع موسيقى زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد، على يوتيوب.  

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