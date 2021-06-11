أزهري: "القايمة" جزء من مهر العروس ويجب أن تكتب (فيديو)



قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البناء الأخلاقي تراجع كثيرا لدرجة أن بعض الناس ينكر ما كتبه على الورق من أموال وخلافه.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، إنه خلال عصر سيدنا النبي محمد صل الله عليه وسلم لم يكن يكتب عقد الزواج كان مجرد الإشهار.



وأشار الدكتور عبد الغني هندي، إلى أن الله سبحانه وتعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"، ومع اعتبار أن "العفش" من الجانب القانوني والديني إنه أصبح جزء من المهر إذا فأصبح دين لذلك يجب كتابة ذلك الدين في قائمة المنقولات "القايمة".





