إلسا زغيب تشارك في بطولة "داون تاون" وتستعد لمسلسل 8 DAYS





تشارك الممثلة إلسا زغيب ببطولة مسلسل "دوان تاون" الذي يُعرض عبر منصة JAWWY من انتاج شركة FALCON FILMS واخراج زهير قنوع.



تؤدي إلسا فيه شخصية "سلمى" التي تعرضت في حياتها لخيبة أمل عاطفية جعلت منها انسانة مختلفة عن ما كانت عليه سابقاً، وخسارة أهلها حمّلتها مسؤولية كبيرة فأصبحت فتاة حسّاسة كثيراً.



وعن المسلسل بشكلٍ عام قالت إلسا: هذا المسلسل جديد من نوعه، فالقصة مختلفة لا تركز على الحب والحالات العاطفية فقط، انما هي مزيج من الأكشن والغرام والغموض والأسرار، وتجمع نخبة كبيرة من أهم نجوم الدراما اللبنانية والعربية فالناس ستتعلق بكل الشخصيات وستعجب بالعمل.



ومن ناحية أخرى تصوّر إلسا حالياً مسلسل جديد مع الشركة نفسها يحمل عنوان 8 DAYS من اخراج وكتابة مجدي السميري، وتؤدي فيه شخصية مختلفة كلّياً عن سلمى، فهي محامية صارمة وجدّية تٌدعى دانا لديها حياتها الخاصة التي لن تخلو من المشاكل والتعقيدات.

