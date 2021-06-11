وزير الري يلتقي وفد مؤسسة "ماعت لحقوق الإنسان" وممثلي مبادرة "النيل من أجل السلام"

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، وهاجر منصف مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، وممثلي المبادرة الافريقية "النيل من أجل السلام".





وأبدى الدكتور محمد عبد العاطي تقديره لمجهودات مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، مشيرًا للدور الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في التعريف بقضايا المياه فى قارة أفريقيا وتحقيق التواصل وتبادل الرؤى بين الشعوب المختلفة، وتصحيح المفاهيم والأكاذيب الخاطئة التي تُروج ويتداولها البعض فيما يخص قطاع المياه.



