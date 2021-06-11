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وزير الري يلتقي وفد مؤسسة "ماعت لحقوق الإنسان" وممثلي مبادرة "النيل من أجل السلام"

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، وهاجر منصف مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، وممثلي المبادرة الافريقية "النيل من أجل السلام".

وأبدى الدكتور محمد عبد العاطي تقديره لمجهودات مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، مشيرًا للدور الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في التعريف بقضايا المياه فى قارة أفريقيا وتحقيق التواصل وتبادل الرؤى بين الشعوب المختلفة، وتصحيح المفاهيم والأكاذيب الخاطئة التي تُروج ويتداولها البعض فيما يخص قطاع المياه.

الجدير بالذكر أن منظمة "ماعت" هى عضو مؤسس فى المبادرة الافريقية "النيل من أجل السلام"، والتى تم تدشينها في العاصمة الأوغندية "كمبالا" فى شهر أبريل الماضي، والتي صدر عنها وثيقة تدعو للوصول لاتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يخص سد النهضة الإثيوبى يحافظ على مصالح الدول الثلاث، مع التأكيد على حق كل دولة فى تحقيق التنمية لشعوبها بدون التأثير على مصالح الشعوب الأخرى، وتضم المبادرة 500 عضو من 60 دولة حتى الآن.

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وزارة الري مفاوضات السد الأثيوبي مؤسسة ماعت للسلام النيل من أجل السلام الملء الثاني الدكتور محمد عبد العاطي أفريقيا

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