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تعرف على شروط التقديم إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومميزات الدراسة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:35 م
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
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منذ الإعلان عنها، حظت مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الموجودة فى مختلف المحافظات، باهتمام الكثيرين من أولياء الأمور والطلاب، حيث تفصلنا أيام قليلة على فتح بابا التقديم عليها والذي يتم بداية من شهر يوليو المقبل لطلاب الشهادة الإعدادية.

وسنستعرض لكم في السطور الآتية بعض التفاصيل عن المدارس التكنولوجية التطبيقية:-

المدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية
ـ مدة الدراسة بهذه المدرسة 3 سنوات، تمنح الطالب تخصص تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان ـ يدرس الطالب العلوم الأساسية والعلوم الفنية فى مجال التخصص بجانب التدريب العملى.

شروط التقدم على المدارس التكنولوجيا التطبيقية
يمكن التقديم على هذه المدارس من خلال موقع الوزارة بجانب اجتياز الطالب لاختبار القبول، على أن يتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية.

ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد.

ويشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما فى أول أكتوبر 2021.

مميزات المدرسة
الحصول على شهادة مصرية بجودة عالمية + التدريب العملى أثناء فترة الدراسة + بالإضافة إلى توافر فرص التعيين بشركات القطاع الخاص + مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية
مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات يحصل الطالب على تخصص " إصلاح وصيانة السيارات.

شروط التقديم
يشترط للتقدم ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة ويتاح التقديم للطلاب من محافظات القاهرة الكبرى على أن يتم تحديد درجة القبول بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ويشترط أن يجتاز الطالب اختبار القبول الذى تحدده الوزارة.

مميزات المدرسة:
حصول الطالب على شهادة مصرية بجودة عالمية + التدريب العملى أثناء فترة الدراسة بالإضافة إلى فرص التعيين بشركات القطاع الخاص + مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملى.

مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية
مدة الدراسة بها 3 سنوات، تمنح الطالب تخصص صيانة السيارات «مركبات خفيفة»، ويتم فيها تعلم إصلاح هياكل السيارات ودهان هياكل السيارات.

شروط التقديم
يشترط للقبول فى هذه المدرسة أن يتم التقديم إلكترونيا على موقع الوزارة ويجتاز الطالب اختبار القبول وألا يزيد سنه عن 18 عاما.

تتميز المدرسة بحصول الطالب على شهادة مصرية بجودة عالمية + التدريب العملى أثناء فترة الدراسة + فرص التعيين بشركات القطاع الخاص + مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملى.

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