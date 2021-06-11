Advertisements

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 11-6-2021 في مصر

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 11-6-2021  

أسمنت المسلح يسجل 798 جنيها.

لافارج للأسمنت "المخصوص" يسجل 780 جنيها.

أسمنت سيناء يسجل 753 جنيها.

أسمنت السويس يسجل 803 جنيها.

أسمنت حلوان يسجل 825 جنيها.

أسمنت السويدي يسجل 798 جنيها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر اسمنت بورد سعر اسمنت بنى سويف اليوم سعر اسمنت بنى سويف سعر اسمنت اليوم سعر اسمنت الممتاز سعر اسمنت سعر أسمنت ينبع من المصنع سعر أسمنت قنا سعر أسمنت سويتر أسيوط سعر أسمنت سويتر سعر أسمنت سريع الشك سعر أسمنت جنوب الوادي اليوم سعر أسمنت المصريين سعر أسمنت العريش سعر أسمنت السهم اسعار الاسمنت اليوم فى مصر أسعار الأسمنت والرمل اليوم أسعار الأسمنت والرمل أسعار الأسمنت والحديد اليوم أسعار الأسمنت والحديد

أخبار تهمك

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مانشستر سيتي يحسم موقفه من بيع جوندوجان

منذ ساعتين

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 14 ساعة

مورينيو يبرم صفقة مميزة لروما

منذ ساعتين و 30 دقيقة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 17 ساعة

"سنفوز بالبطولات المحلية".. كارتيرون يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات الحالة الصحية للفنان سيد جبر بعد نقله للعناية المركزة

منذ أقل من ساعة

"ساحر" بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 21 ساعة

لمدة شهر.. إغلاق جزئي لميدان الحرية (تعرف على السبب)

منذ 43 دقيقة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ يوم

ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

08:00 ص

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

09:00 ص

تطورات الحالة الصحية للفنان سيد جبر بعد نقله للعناية المركزة

12:06 م

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

10:22 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا