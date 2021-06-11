أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 11-6-2021 في مصر

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 11-6-2021





أسمنت المسلح يسجل 798 جنيها.





لافارج للأسمنت "المخصوص" يسجل 780 جنيها.





أسمنت سيناء يسجل 753 جنيها.





أسمنت السويس يسجل 803 جنيها.





أسمنت حلوان يسجل 825 جنيها.





أسمنت السويدي يسجل 798 جنيها.



