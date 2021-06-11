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أسعار الحديد اليوم الجمعة 11-6-2021 في مصر

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 11-6-2021

سعر حديد عز اليوم يسجل 14600 جنيه.

سعر حديد بشاي اليوم يسجل 14500 جنيه.

سعر حديد العتال اليوم يسجل 14500 جنيه.

سعر حديد المراكبي اليوم يسجل 14300 جنيه.

سعر حديد المصريين اليوم يسجل 14550 جنيها.

سعر حديد العشري اليوم يسجل 14350 جنيها.

سعر حديد مصر ستيل اليوم يسجل 14350 جنيها.

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