ننشر خطوات حجز الصلاة في الكنائس بعد إلزام "الحجز المسبق"

زيادة أعداد الوفيات بفيروس كورونا، دفع إيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، لإطلاق خط ساخن بخصوص خدمة حجز قداسات الصلاة، من أجل تقليل أعداد المشاركين في الصلوات، طبقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كوفيد 19.





ووفقا لقرار لإيبارشية الأقصر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، فإن هذا الخط، يعمل كل أيام الأسبوع من 10 صباحا إلى 4 ظهرًا، ومن 5 مساءً إلى 8.30 مساء، يحمل رقم (01207174671).





وخصص هذا الرقم، ليكون خاص بحجز القداسات بكاتدرائية السيدة العذراء، وكاتدرائية الملاك ميخائيل، وكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، وكنيسة الشهيد مارجرجس بالسواقي.





لا يفتصر هذا الخط على الحجز الصلاة فقط، إلا أنه يمكن عن طريق هذا الخط أيضا، إلغاء أي حجز في أي كنيسة، والحصول على خدمة المشورة الأسرية، وحجز خدمة الأحوال الشخصية، ومكتب توثيق عقود الزواج واستعلامات مركز المعلومات وخدمة القديس يوليوس.





ولفتت الإيبارشية، إلى أن حجز قداسات الأحد، يبدأ يوم الخميس السابق له من كل أسبوع، ويرجى لمن يريد الحجز تجهيز الرقم القومي قبل الاتصال، حيث يسمح بالحجز للأسرة أو الأب والأم فقط، مشيرة إلى أن حجز القداسات من خلال الخط الساخن فقط، وبيانات الرقم القومي.





ارتفاع عدد الوفيات بين رهبان أديرة الأقصر

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد بين رهبان أديرة محافظة الأقصر، إلى 7 رهبان، خلال الأيام الماضية، بعد وفاة الراهب القمص كاراس الرزيقي.





كما شهدت الأقصر خلال الفترة الماضية، إصابة عدد كبير من رهبان الأديرة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة عدد منهم، حيث توفى داخل دير مارجرجس بجبل الرزيقات، كل من الراهب القمص لوقا الرزيقي، والراهب تواضروس الرزيقي، والراهب موسى الرزيقي، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، كما توفى في دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، رئيس الدير الأنبا سلوانس، الذي يعد أول أسقف ورئيس دير بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتوفى بعدوى فيروس كورونا المستجد، فضلا عن وفاة الراهب القس فيلوباتير الشايب، والراهب القمص صرابامون الشايب.



