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مصرع وإصابة شخصين في مشاجرة دامية بمدينة بدر

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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لقى شخص مصرعة وأصيب أخر برصاص عامل فى مشاجرة بينهم بمدينة بدر.

تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها شخصين، أحدهما متوفى نتيجة أصابته بطلق نارى، والآخر مصاب بطلق نارى، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مُشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول 4 أشخاص "أحدهما متوفى والآخر مصاب"، طرف ثان شخص، بسبب خلافات مالية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول والطرف الثانى لسابقة قيامه بالتنازل له عن خفرة عدد من قطع الأراضى، وحدثت مشادة كلامية بينهم على إثرها قام الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى "بندقية آلية" كانت بحوزته مما تسبب فى إحداث الوفاة والإصابة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وكذا تم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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