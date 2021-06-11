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لمدة شهر.. غلق جزئى بميدان الحرية "حدائق أكتوبر"

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تنوه محافظة الجيزة، عن قيام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بتنفيذ أعمال مد خط مياه الشرب قطر 1500 مم الخارج من محطة 6 أكتوبر الجديدة "الربع الثانى" وحتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الإجتماعى ومدينة أحمد زويل بنطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وتشير المحافظة، أن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة للمرور بالجيزة بإجراء غلق جزئى بميدان الحرية وتقاطعه مع طريق أحمد زويل بالتناوب لمدة شهر إبتداءاً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 12/6/2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 11/7/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسؤلى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر و الشركة المنفذة للأعمال بإتخاذ مايلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة السادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات إتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.

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