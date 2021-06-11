Advertisements

الكشف حقيقة غياب مصطفى محمد عن أوليمبياد طوكيو

الجمعة 11/يونيو/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشف علاء عبدالعزيز، مدير منتخب مصر الأوليمبي، حقيقة غياب مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار لجالطة سراي التركي، عن أوليمبياد طوكيو.

وقال علاء عبدالعزيز في تصريحات إذاعية: "كل ما تردد في وسائل الإعلام التركية عن غياب مصطفى محمد عن الأوليمبياد غير صحيح، لم يحدث أي تواصل من جانب إدارة جالطة سراي التركي مع المنتخب الأوليمبي، للكشف عن رغبتهم في بقاء اللاعب مع الفريق من عدمه".

وأضاف: "مصطفى محمد لديه رغبة كبيرة في خوض أوليمبياد طوكيو وأبلغنا بذلك في الفترة الماضية".

مؤكدًا:" أن اتحاد الكرة المصري لم يتلق أي خطاب من النادي التركي بشأن موقفه من مشاركة مصطفى محمد في الأوليمبياد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الكشف حقيقة غياب مصطفى محمد أوليمبياد طوكيو

أخبار تهمك

"سنفوز بالبطولات المحلية".. كارتيرون يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لمدة شهر.. إغلاق جزئي لميدان الحرية (تعرف على السبب)

منذ ساعة الا ربع

"ساحر" بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

منذ نصف ساعة

تطورات الحالة الصحية للفنان سيد جبر بعد نقله للعناية المركزة

منذ أقل من ساعة

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ يوم

مانشستر سيتي يحسم موقفه من بيع جوندوجان

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 21 ساعة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مورينيو يبرم صفقة مميزة لروما

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 17 ساعة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 15 ساعة

ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الزمالك يوافق على إعارة مصطفى محمد لجالطا سراي التركي

صحيفة تركية تشيد بقدرات مصطفى محمد

عاجل.. مصطفي محمد يقود هجوم جالطة سراي ضد فنربخشة في قمة الدوري التركي

بداية قوية لمصطفى محمد مع جالطا سراي في الدوري التركي

حقيقة عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

عاجل.. مصطفي محمد يتألق ويسجل الهدف الثاني لجالطة سراي في شباك إيرزوروم سبور

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

08:00 ص

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

09:00 ص

تطورات الحالة الصحية للفنان سيد جبر بعد نقله للعناية المركزة

12:06 م

"ساحر" بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

12:31 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا