الكشف حقيقة غياب مصطفى محمد عن أوليمبياد طوكيو

كشف علاء عبدالعزيز، مدير منتخب مصر الأوليمبي، حقيقة غياب مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار لجالطة سراي التركي، عن أوليمبياد طوكيو.





وقال علاء عبدالعزيز في تصريحات إذاعية: "كل ما تردد في وسائل الإعلام التركية عن غياب مصطفى محمد عن الأوليمبياد غير صحيح، لم يحدث أي تواصل من جانب إدارة جالطة سراي التركي مع المنتخب الأوليمبي، للكشف عن رغبتهم في بقاء اللاعب مع الفريق من عدمه".





وأضاف: "مصطفى محمد لديه رغبة كبيرة في خوض أوليمبياد طوكيو وأبلغنا بذلك في الفترة الماضية".





مؤكدًا:" أن اتحاد الكرة المصري لم يتلق أي خطاب من النادي التركي بشأن موقفه من مشاركة مصطفى محمد في الأوليمبياد".