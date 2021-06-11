ننشر الحالات التي يحق فيها رفع عداد الكهرباء من المشترك

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بعض الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك، نتيجة وجود مخالفات قام بها المشترك.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور الآتية خدمات الحالات التي يتم فيها رفع عداد الكهرباء من المشترك، وفقما ذكره جهاز تنظيم الكهرباء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي جاءت كما يلي:





حالات يحق فيها رفع العداد من المشترك

1- قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.





2- إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.





3- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك «التوصیل المباشر».





4- في حالة توصیل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.





5- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.





6- قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.





7- في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبي الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التي ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.





8- في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقا لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.





9- في حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له.





10- في حال رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.





11- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوما من تاریخ المطالبة.



