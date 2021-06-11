أيمن يونس: كنت مؤيدا للتجديد لساسي بأي مبلغ

أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومصر السابق، أن لاعب الكرة بقيمته وشعبيته وكنت أتمنى التجديد لفرجاني ساسي.





وقال أيمن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنت مؤيدا للتجديد لفرجاني ساسي بأي مبلغ مالي، كان ينقصنا في الزمالك لغة المال وحاولنا على قدر المستطاع وقت تواجدنا في مناصبنا".





وأضاف: "لابد من تعيين مدير كرة في الزمالك".





وتابع: "لا أعلم موقف فرجاني ساسي الحالي ولابد من توضيح للموقف كاملا من اللاعب والنادي، لكني لا أنكر حب اللاعب لجمهور الزمالك ومن حقوقه المطالبة بما يستحق".





وأتم؛ "كانت هناك خلافات في الرؤى الفنية مع اللجنة التنفيذية السابقة في الزمالك".