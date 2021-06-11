موعد أولى مباريات الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا

تنطلق بطولة كوبا أمريكا، يوم الأحد 13 يونيو المقبل، حيث يدخل منتخب البرازيل وحامل اللقب الأخير في مهمة الحفاظ على بطولته، وذلك بعد إقامتها على ملاعبه ونقلها من كولومبيا والارجنتين بسبب انتشار فيروس كورونا.





ويلتقي منتخب الأرجنتين، مع نظيره تشيلي، يوم الاثنين 14 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.





وقد حقق منتخب البرازيل لقب كوبا أمريكا في النسخة الماضية بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب بيرو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما حصل منتخب الأرجنتين على المركز الثالث بعد الانتصار على تشيلي.





وتأتي مجموعات كوبا أمريكا كالتالي :-





المجموعة الأولى: البرازيل - كولومبيا - الإكوادور - فنزويلا - بيرو.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - الأوروجواي - تشيلي - باراجواي - بوليفيا.



