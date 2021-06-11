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فحص 7867 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات

الجمعة 11/يونيو/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 7867 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر مايو الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 7867 طفلًا حديث الولادة خلال شهر مايو الماضي، مشيرًا الى انه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 183 ألفا و228 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية مايو الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

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المنيا الفجر

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