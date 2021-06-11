Advertisements

رئيس "ايتيدا" يؤكد حرص الهيئة على استفادة طلبة الجامعات من مبادرات تطوير المهارات

الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
قام المهندس عمرو محفوظ رئيس هيئة تنمية التكنولوجيا "ايتيدا"، بزيارة إلى جامعة المنوفية ومركز ابداع مصر الرقمية بالجامعة حيث كان في استقباله الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.  

تناول اللقاء الحديث عن إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وجهود الدولة للتحول الرقمى وبناء مصر الرقمية، والتوسع فى الترويج لمصر كمركز رئيسى فى صناعة تكنولوجيا المعلومات فى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والآليات التى تطبقها الدولة لزيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية.

وقال المهندس عمرو محفوظ، أن الزيارة تأتي انطلاقا من حرص الهيئة على استفادة الشباب المصري بمختلف الجامعات من مبادرات الوزارة والهيئة، وضرورة أن يكون لكل محافظة نصيب من برامج التدريب وأهمية تعريف وتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الهيئة الخاصة بنشر ثقافة ريادة الأعمال المبنية على الابتكار ومهارات العمل الحر وتطوير مهاراتهم التكنولوجية، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بعقد العديد من الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية مثل جامعة MIT لتعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة ودعم رواد الأعمال المبدعين.

كما تم مناقشة سبل التغلب على التحديات التي تواجه الطلاب في مشروعاتهم الريادية في مجالات الالكترونيات وانترنت الاشياء، حيث أوضح محفوظ أن الهيئة تعمل على إعداد قائمة بيضاء white list بالأجهزة الاكثر استخداما في هذه المجالات بالتعاون مع وزارة المالية الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك لتحفيز وتسريع عمليات الابداع والمشروعات الريادية للشباب والشركات الناشئة. 

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة أن مصر تشهد طفرة كبرى في مجال التحول الرقمي مشيدا بالمبادرات التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز الإبداع لدى الطلاب والخريجين، وخلق بيئة داعمة للابتكار وتنمية كفاءاتهم وقدراتهم لتواكب متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وأهمية توعية طلاب الجامعات للمشاركة فى هذه المبادرات الهامة، وتعريفهم بما تقدمه مراكز الإبداع التكنولوجى وتعظيم الاستفادة من الدورات التدريبية التى تقدمها للخريجين.

كما تمت الإشارة إلى تحديات جائحة كورونا ومدى النجاح الذى تم تحقيقه فى جاهزية خدمات تكنولوجيا المعلومات ومواكبة مستجدات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم البحوث التطبيقية والابتكار فى التكنولوجيات المتقدمة.

هذا وقد توجه المهندس عمرو محفوظ يرافقه الدكتور أسامه عبد الرؤوف، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات والوفد المرافق له إلى مركز الإبداع التكنولوجى بجامعة المنوفية لتفقد أعمال المركز . 

والتقى محفوظ بعدد من الطلبة والخريجين المستفيدين من برامج الهيئة حيث استمع إلى المشاكل التى تواجهم وأفكارهم الخاصة بالتطوير، وكذلك استمع إلى عدد من قصص نجاح بعض الشباب وقدرتهم على تنفيذ مشروعات من دول أجنبية مثل كندا في مجال تحليل البيانات عن طريق منصات العمل الحر وذلك نتيجة اكتسابهم المهارات اللازمة بعد تخرجهم من البرامج التدريبية مثل مستقبلنا رقمي ورواد تكنولوجيا المستقبل.

أخبار تهمك

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على مواعيد المنتخب المصري في بطولة كأس العرب

منذ 39 دقيقة

ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

"ساحر" بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 18 ساعة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ 38 دقيقة

هزائم تاريخية وعقدة أزلية في تاريخ مواجهات إيطاليا وتركيا قبل افتتاح اليورو (أرقام)

منذ 40 دقيقة

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 22 ساعة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 4 ساعات

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ يوم

قرار مثير من بايرن ميونخ بشأن الصفقات الجديدة

منذ ساعة و 8 دقيقة

ملامح الموجة الرابعة من كورونا حول العالم

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

02:01 م

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

01:30 م

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

08:00 ص

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

09:00 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا