الري: حالات التعدي على الترع المبطنة استثنائية (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر دولة تعاني من الشح المائي، وتواجه العديد من التحديات التي تؤثر في ملف المياه، مثل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، ولهذا قامت الدولة المصرية باتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات.





وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يسعون للاستفادة من وحدة المياه لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، ولهذا توجهوا إلى تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع، لافتا إلى أنهم انتهوا من تأهيل أكثر من 1840 كيلو متر، والمرحلة الأولى من المشروع تتضمن تأهيل 8200 كيلومتر.



