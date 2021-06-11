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الري: حالات التعدي على الترع المبطنة استثنائية (فيديو)
الجمعة 11/يونيو/2021 - 01:39 م
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر دولة تعاني من الشح المائي، وتواجه العديد من التحديات التي تؤثر في ملف المياه، مثل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، ولهذا قامت الدولة المصرية باتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات.
وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يسعون للاستفادة من وحدة المياه لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، ولهذا توجهوا إلى تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع، لافتا إلى أنهم انتهوا من تأهيل أكثر من 1840 كيلو متر، والمرحلة الأولى من المشروع تتضمن تأهيل 8200 كيلومتر.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن وضع الترع قبل تأهيلها كان سيئا، حيث تم تنفيذ وضع هندسي سليم يضمن الحفاظ على المياه، منوها بأن هناك معدات جاهزة لإزالة أي مخلفات تظهر حول الترع المبطنة، منوها بأن حالات التعدي على الترع المبطنة استثنائية.
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