Advertisements

ملامح الموجة الرابعة من كورونا حول العالم

الجمعة 11/يونيو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

بدأت تظهر ملامح الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الماضية، وسط عجز الحكومات في السيطرة عليه.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

متى تحدث الموجة الرابعة؟
وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إنه من الوارد حدوث موجة رابعة من وباء كورونا، حال التوقف عن تطبيق الإجراءات الاحترازية وانخفاض نسبة التطعيم بلقاحات كورونا.


وفي تصريحات صحفية، أكدت مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية أنه إذا استمرت نسبة التلقيح منخفضة، ولا توجد إجراءات احترازية كافية، ستكون هناك موجة رابعة، وبالتالي فعلى الدول والمواطنين الحذر من ذلك.


الموجة الرابعة في مصر
وبالنسبة لمصر، وعلق وكيل وزارة الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي في مصر، الدكتور محمد عبد الفتاح، على احتمالية وجود موجة رابعة من إصابات كورونا في شهر سبتمبر القادم في البلاد.

وتابع: "مسألة وجود موجة رابعة من عدمه يتوقف على حرص المواطن على اتباع تعليمات الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحد من الإصابات وتقلص فرص انتشار العدوى، بالإضافة للحرص على التطعيم".

ماذا يحدث بالموجة الرابعة
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه إذا حدثت موجة رابعة من فيروس كورونا، ستكون سلالات جديدة أو متحورة.

وتابع:" اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقليل من التواجد في الأماكن المزدحمة يقلل فرص حدوث موجة رابعة في مصر".

ولفت:"من الضروري إقبال المواطنين للحصول على لقاح كورونا مما يزيد المناعة للحد من حدوث موجة رابعة في مصر".

أخبار تهمك

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

فرجاني ساسي يرد على واقعة نجم الزمالك بكلمة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

هزائم تاريخية وعقدة أزلية في تاريخ مواجهات إيطاليا وتركيا قبل افتتاح اليورو (أرقام)

منذ 36 دقيقة

تعرف على مواعيد المنتخب المصري في بطولة كأس العرب

منذ 35 دقيقة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ 34 دقيقة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 4 ساعات

"ساحر" بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

منذ ساعتين

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

منذ ساعة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 16 ساعة

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ يوم

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 18 ساعة

ملامح الموجة الرابعة من كورونا حول العالم

منذ أقل من ساعة

قرار مثير من بايرن ميونخ بشأن الصفقات الجديدة

منذ ساعة

ساسي في ورطة بعد إعلان رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 ص

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

02:01 م

الموت يفجع عضو الزمالك السابق

01:30 م

أبوالغيط يكشف تفاصيل أول لقاء له مع السيسي بعد 30 يونيو (فيديو)

08:00 ص

ديباي يعلق على اقترابه من برشلونة

09:00 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا