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رسامة شمامسة لـ6 كنائس في عيد "أبونا يسى" بإيبارشية طما

الجمعة 11/يونيو/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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احتفلت إيبارشية طما بالعيد التاسع والخمسين لنياحة القمص يسى ميخائيل بديره بطما، حيث تولى صلوات القداس الإلهي نيافة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية إلى جانب عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة والمكرسات، وأثناء قراءة البولس دشن نيافته مجموعة من الأيقونات وأواني المذبح، وبعد صلاة الصلح تمت رسامة عدد من الشمامسة لعدد ست كنائس من الإيبارشية برتبة إبصالتس "مرتل".

وعقب انتهاء الصلوات تمت إعادة جسد "أبونا يسى" إلى المزار الخاص به أسفل الكاتدرائية، بعد أن كان موجودًا أمام الهيكل بالكاتدرائية منذ مطلع شهر يونيو الجاري.

كانت صلوات عشية العيد قد أقيمت مساء أمس وطيَّبَ خلالها، نيافة الأنبا إسحق أسقف طما جسد القمص يسى.

وبدأت الاحتفالات، صباح يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم إخراج جسد القديس من مزاره، ووضعه أمام الهيكل وظل طوال فترة الاحتفالات.

وتمت فاعليات الاحتفال في وسط إجراءات احترازية وتنظيمية مشددة، بمشاركة المجموعات الكشفية بالإيبارشية.

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