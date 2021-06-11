بالصور.. مستشار الموارد المائية يتفقد تنفيذ الري الحديث بمزرعة في القليوبية

تفقد المهندس عبد اللطيف خالد مستشار وزارة الموارد المائية والري تنفيذ مشروعات الري الحديث بمزرعة تستخدم نظم الرى الحديث بمساحة 29 فدان على ترعة شاكر زمام هندسة ري شبين القناطر بالإدارة العامة لري القليوبية، ورافقه المهندسة فاطمة نصر مدير عام التوجيه المائي لشرق الدلتا.





وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.



