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محافظ الإسكندرية يستقبل وزير الأوقاف ووفد من علماء الأزهر الشريف (صور)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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استقبل اليوم الجمعة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والوفد المرافق من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك علي هامش انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بالإسكندرية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف.

عقب ذلك؛ أدي محافظ الإسكندرية ووزير الأوقاف، صلاة الجمعة في مسجد سيدي أبي العباس المرسى، حيث ألقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة من على منبر مسجد المرسي بعنوان "المفهوم الأوسع للصداقة"، متحدثا عن فضل الصدقات في الإسلام.

وأشاد المحافظ بدور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير ومجابهة الأفكار المتطرفة.

وأوضح أن القافلة تستهدف رفع وعي الأئمة والوعاظ بأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه، ومجابهة الأفكار المتطرفة، ودحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.

ومن المقرر أن تبدأ القافلة أنشطتها في 15 مسجدًا في ربوع المحافظة، وتنظم لقاءات مشترك بين أعضاء القافلة يحضره عدد كبير من أئمة وواعظات المحافظة، يتم فيه مناقشة العديد من القضايا الدينية والحياتية المستجدة.
محافظ الإسكندرية يستقبل وزير الأوقاف ووفد من علماء الأزهر الشريف (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل وزير الأوقاف ووفد من علماء الأزهر الشريف (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل وزير الأوقاف ووفد من علماء الأزهر الشريف (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل وزير الأوقاف ووفد من علماء الأزهر الشريف (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل وزير الأوقاف ووفد من علماء الأزهر الشريف (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل وزير الأوقاف ووفد من علماء الأزهر الشريف (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل وزير الأوقاف ووفد من علماء الأزهر الشريف (صور)
محافظ الإسكندرية يستقبل وزير الأوقاف ووفد من علماء الأزهر الشريف (صور)

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