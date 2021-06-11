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هاني عادل يوجه رسالة مليئة بالحب لزوجته.. فماذا قال؟

الجمعة 11/يونيو/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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وجه هاني عادل رسالة مليئة بالحب لزوجته، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام."

نشر هاني عادل صورة له برفقة زوجته، وعلق عليها قائلاً:" هدية ربنا دايموند القلب اللي اتعلمت منها كتير واللي خلت كل حاجه في الحياة بتحصل ليها معنى، في واحد صاحبنا قالنا يوم فرحنا مشوفتش حد صلح قلب هاني زي مانتي صلحتي قلب هاني".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان هاني عادل حالياً عرض مسلسله الجيد "شقة 6"، وهو بطولة شريف سلامة، روبي، أحمد بدير، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، حمزة العيلي، رحاب الجمل، هيا فياض، ملك قورة، تأليف رفيق القاضي محمود وحيد، سعاد القاضي، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

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