تعرف على مواعيد المنتخب المصري في بطولة كأس العرب

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفني لمباريات بطولة كأس العرب شهر ديسمبر القادم، من أجل المنافسة على البطولة.





وكشفت اللجنة المنظمة، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة، حيث من المقرر أن يلاقي الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، في بداية مشواره يوم الأول من ديسمبر.





وتبدأ مصر مبارياتها بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي يوم 1 ديسمبر.

وستكون المباراة الثانية لمصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم 4 ديسمبر.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر.





وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.





وتختتم البطولة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل



