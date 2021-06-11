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هزائم تاريخية وعقدة أزلية في تاريخ مواجهات إيطاليا وتركيا قبل افتتاح اليورو (أرقام)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 01:59 م
إيطاليا وتركيا
إيطاليا وتركيا
علاء خليف
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تنطلق اليوم الجمعة، منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) حيث يلتقي منتخبي إيطاليا وتركيا في افتتاح البطولة على استاد "الأولمبيكو" ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة القارية.

وتنطلق مباراة افتتاح اليورو بين إيطاليا وتركيا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم معهما أيضًا منتخبي سويسرا وويلز.

تاريخ مواجهات إيطاليا وتركيا

تقابل منتخبي تركيا وإيطاليا في 10 مواجهات سابقة طوال تاريخهما، حقق المنتخب الإيطالي الفوز في 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، ولم يحقق المنتخب التركي أي انتصار خلال مواجهاته ضد الطليان.

سجل لاعبو منتخب إيطاليا 27 هدفًا مقابل 3 أهداف فقط سجلهما المنتخب التركي.

أول مواجهة جمعتا المنتخبين التركي والإيطالي كانت في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا بتاريخ 2 ديسمبر لعام 1962 وحقق منتخب ايطاليا انتصارا كاسحا بنتيجة 6 – 0.

مواجهات منتخبين إيطاليا وتركيا شهدت انتصارات كاسحة للمنتخب الإيطالي فبجانب مباراتهما الأولى التي انتهت بفوز الآزوري 6-0 عام 1962، فاز أيضًا في التصفيات المؤهلة للأولمبياد 5-0 عام 1980، كما حقق ايضا انتصارا كاسحا بنتيجة 7-1 في تصفيات الأولمبياد.

والتقى المنتخبين مرة وحيدة في بطولة أمم أوروبا قبل لقاء الليلة كانت عام 2000 وفاز المنتخب الإيطالي 2-1.

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