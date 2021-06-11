آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن هناك تهديد قوي طرأ على مفاوضات توقيع ممفيس ديباي، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ويسعى نادي البارسا جاهداً تدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حسم صفقتي سيرجيو أجويرو، وإيريك جارسيا، مجانا.





كما يأمل النادي الكتالوني في الحصول على توقيع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، الذي انتهى عقده مع أولمبيك ليون الفرنسي بختام الموسم الماضي 2020-2021.





وبعدما كانت تشير كل المؤشرات إلى اقتراب حسم الصفقة، تدخل العملاق الإيطالي نادي يوفنتوس، في الصفقة على أمل خطف اللاعب.





وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونه كان يخطط للإعلان عن الصفقه خلال الاسبوع الحالي، ولمن تدخل فريق السيدة العجوز في الأيام القليلة الماضية عطل الأمر، مما زاد من قلق الفريق الإسباني، من تكرار سيناريو فينالدوم وباريس سان جيرمان.





وأضافت: "يوفنتوس قدم عرضا لديباي يفوق الراتب الذي قدمه برشلونة للاعب بـ 3 ملايين يورو".





وتابعت: "لذلك حاول البارسا تدارك الأمر مما جعل إدارة النادي تقوم بزيادة العقد إلى ثلاثة سنوات إضافة إلى عام اختياري".

وأشارت مصادر داخل النادي، إلى أن برشلونة لا يريد أن تتأثر ميزانية الرواتب،التي يسعون لحلها، بإجراءات عدة، منها تقديم مبالغ معقولة للتعاقدات الجديدة.





وأفاد التقرير بأن مسؤولي برشلونة يرون أن اقتراب انطلاق كأس الأمم الأوروبية، يدفع بعض اللاعبين لتأجيل المفاوضات بحجة التركيز على البطولة، في محاولة لتقديم عروض افضل بعض الشيء، وهو ما يسمح لوكلائهم بالضغط على الأندية المهتمة بهم.



