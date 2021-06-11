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طريقة تحضير المولتن كيك في المنزل
الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:01 م
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طريقة تحضير المولتن كيك في المنزل
مقادير المولتن كيك
- 2 كوب دقيق
- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- 200 جرام زبدة
- 250 جرام شيكولاتة
- 6 بيض
- فانيليا
- كوب سكر
- فراولة
- لوز شرائح
- أيس كريم فانيليا
طريقة تحضير المولتن كيك
- اخلطي البيض مع السكر والفانيلا، ثم اخلطي البيكنج بودر مع الدقيق وضيفيهم.
- ذوّبي الزبدة مع الشكولاتة على حمام مائي حتى تذوب الزبدة ثم ضيفيها على خليط الكيك.
- ضعي الخليط الكيك في صنية الفرن، واخبزيها في الفرن حتى تنضج من الاطراف فقط ويظل وسط الكيكة طري.
- قدميها مع الأيس كريم وزينيها بالفراولة واللوز الشرائح، وافتحيها من المنتصف وسوف تلاحظين تدفق الشكولاتة من داخل الكيك.
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