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طريقة تحضير المولتن كيك في المنزل

الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:01 م
المولتن كيك
المولتن كيك
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طريقة تحضير المولتن كيك في المنزل 

مقادير المولتن كيك 

- 2 كوب دقيق

- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- 200 جرام زبدة

- 250 جرام شيكولاتة

- 6 بيض

- فانيليا 

- كوب سكر

- فراولة

- لوز شرائح 

- أيس كريم فانيليا   

طريقة تحضير المولتن كيك
- اخلطي البيض مع السكر والفانيلا، ثم اخلطي البيكنج بودر مع الدقيق وضيفيهم.

- ذوّبي الزبدة مع الشكولاتة على حمام مائي حتى تذوب الزبدة ثم ضيفيها على خليط الكيك.

- ضعي الخليط الكيك في صنية الفرن، واخبزيها في الفرن حتى تنضج من الاطراف فقط ويظل وسط الكيكة طري.

- قدميها مع الأيس كريم وزينيها بالفراولة واللوز الشرائح، وافتحيها من المنتصف وسوف تلاحظين تدفق الشكولاتة من داخل الكيك.

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