



طريقة تحضير المولتن كيك في المنزل





مقادير المولتن كيك





- 2 كوب دقيق





- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر





- 200 جرام زبدة





- 250 جرام شيكولاتة





- 6 بيض





- فانيليا





- كوب سكر





- فراولة





- لوز شرائح





- أيس كريم فانيليا





طريقة تحضير المولتن كيك

- اخلطي البيض مع السكر والفانيلا، ثم اخلطي البيكنج بودر مع الدقيق وضيفيهم.





- ذوّبي الزبدة مع الشكولاتة على حمام مائي حتى تذوب الزبدة ثم ضيفيها على خليط الكيك.





- ضعي الخليط الكيك في صنية الفرن، واخبزيها في الفرن حتى تنضج من الاطراف فقط ويظل وسط الكيكة طري.





- قدميها مع الأيس كريم وزينيها بالفراولة واللوز الشرائح، وافتحيها من المنتصف وسوف تلاحظين تدفق الشكولاتة من داخل الكيك.



